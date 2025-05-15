Nekbe’nin 77’inci yılında binlerce kişi sokağa indi

Almanya’nın başkenti Berlin’de İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği tarih olan 14 Mayıs 1948 tarihini takip eden gün olan 15 Mayıs'ı ve ardından yaşananları Nekbe Günü, yani "felaket günü" olarak anan Filistinlilere destek için binlerce kişi protesto düzenledi. Göstericiler, Kreuzberg semtindeki Südstern Tren İstasyonu durağında bir araya geldi. Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla toplanan göstericiler, ellerinde "Nehirden denize kadar özgür Filistin" pankart ve dövizleri ile İsrail’i protesto etti. Göstericiler ile polis arasında zaman zaman gerginlik çıkarken, polis bazı göstericileri gözaltına aldı.

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