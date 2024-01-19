NATO’dan 90 bin askerle dev tatbikat! Soğuk Savaş’tan beri en büyük tatbikat

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları nedeniyle alarm seviyesinin en üst seviyeye çıkarıldığı Baltık Bölgesi, yakın tarihin en büyük NATO tatbikatına sahne olacak. Doğu Avrupa'nın büyük bir kısmına yayılacak olan "Steadfast Defender 2024" tatbikatına, Türkiye'nin de yer aldığı 31 ülkeden 90 bin asker katılacak.

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