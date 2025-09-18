18 Eylül 2025, Perşembe
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
MOSSAD ajanları İran'a nasıl sızdı?
İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın haziranda düzenlediği saldırılardan önce 100'den fazla yabancı ajanını İran'a yerleştirdiği ileri sürüldü. İran'dan bu durumun nasıl karşılandığı ve kamuoyunca nasıl bir tepkiye neden olduğu merak konusu oldu. A Haber Muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan son durumu aktardı.