23 Mart 2024, Cumartesi
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Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı!
Rusya'nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 115 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kremlin, saldırının 4 faili dahil olmak üzere 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "Bu uluslararası bir terör eylemi" dedi. İşte detaylar...