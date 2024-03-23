23 Mart 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı!

Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı!

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.03.2024 13:17
Rusya'nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 115 kişi hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi ise yaralandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lavrov ile görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Kremlin, saldırının 4 faili dahil olmak üzere 11 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Caşın, "Bu uluslararası bir terör eylemi" dedi. İşte detaylar...
Moskova’da konser salonunda silahlı saldırı!
Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı!
Savaş sarmalı! Batı’nın sonu....
Savaş sarmalı! Batı'nın sonu....
Mescid-i Aksa’da 120 bin Filistinli saf tuttu!
Mescid-i Aksa’da 120 bin Filistinli saf tuttu!
Dünyadan Rusya’ya taziye mesajları!
Dünyadan Rusya’ya taziye mesajları!
Türkiye’den alçak saldırıya kınama!
Türkiye’den alçak saldırıya kınama!
Moskova’da kanlı gece: 62 ölü!
Moskova’da kanlı gece: 62 ölü!
Moskova’da konser salonuna saldırı anı kamerada!
Moskova'da konser salonuna saldırı anı kamerada!
Moskova’da kanlı gece!
Moskova'da kanlı gece!
A Haber olay yerinde! Konser salonunda katliam
A Haber olay yerinde! Konser salonunda katliam
Galler Prensesi ortaya çıktı!
Galler Prensesi ortaya çıktı!
Moskova’da konser salonunda silahlı saldırı
Moskova'da konser salonunda silahlı saldırı
Sıcak hava balonu böyle düştü
Sıcak hava balonu böyle düştü
Daha Fazla Video Göster