Mısır halkı sokaklarda! Darbeci Sisi'ye karşı yüz binler tek yürek oldu

Muhammed Mursi'yi kanlı bir darbe ile indirip Mısır'ı Batılı güçlerin müstemlekesi haline getiren darbeci Sisi'ye karşı yüz binlerce Mısırlı harekete geçti. Rejim aleyhine sloganlar atan yüz binlerce kişilik grup her geçen saniye artıyor.