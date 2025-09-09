Milanovic’ten İsrail’e sert tepki: “Ziyaret, şiddet ve savaş suçlarına destek”

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar’ın Zagreb ziyareti sonrası sert açıklamalarda bulundu. Milanovic, Hırvat hükümetinin Sa'ar ile görüşmesini, İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddet, etnik temizlik ve savaş suçu politikalarına destek vermek olarak nitelendirdi. Milanovic, İsrailli bakanın Hırvatistan’a hakaret ettiğini ve şehrin merkezi yollarının Sa'ar onuruna kapatılmasını eleştirdi. Ziyaret, başkentte düzenlenen protestolarla da karşılandı. Göstericiler, Sa'ar’ı savaş suçlusu ilan eden pankartlar taşıdı. Cumhurbaşkanı, Hırvatistan’ın iki devletli çözüm ve Filistin’in tanınması sürecine öncelik verilmesi gerektiğini vurguladı. Milanovic, İsrailli yetkililerin Gazze’deki saldırılarını Hırvatistan’ın bağımsızlık mücadelesiyle kıyaslamasını kabul edilemez buldu. Ziyaret, hem diplomatik hem de halk nezdinde büyük tartışma yarattı.

