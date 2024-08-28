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Markale katliamı! 11 bin sivil hayatını kaybetti

Markale katliamı! 11 bin sivil hayatını kaybetti

Tülay Tosun
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.08.2024 08:56
Bosna Hersek'te 1992-1995 yıllarındaki savaşta Sırp birliklerinin başkent Saraybosna'daki Markale pazar yeri'ne düzenlediği havan topu saldırılarında 111 sivil hayatını kaybetti, 228 kişi yaralandı.
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Markale katliamı! 11 bin sivil hayatını kaybetti
Markale katliamı! 11 bin sivil hayatını kaybetti
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