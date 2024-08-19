Lübnan’ın stratejik noktası Bekaa İsrail tarafından vuruldu! Hizbullah’a ait bir silah deposu hedef alındı

Reuters’ın iki güvenlik kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail’den Lübnan’a bir hava saldırısı gerçekleşti. A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun Lübnan-İsrail sınırından yaptığı canlı yayında İsrail savaş uçaklarının Bekaa Vadi’sini Hizbullah’a ait bir silah deposunu vurduğunu ifade ederken Hizbullah’tan yapılan açıklamada sızma girişimi olduğu ve onların püskürtüldüğünü açıkladı.

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