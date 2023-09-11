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Libya'da sel felaketi! "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp"
Libya'da etkili olan Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ye yükseldi.
Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı. Olağan üstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.
Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanı" Ebu Zeribe: "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp" açıklamasında bulundu. Öte yandan Kurtarma çalışmalarına katılan 7 askerin ise kayıp olduğu bildirildi. Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı.
Fırtınanın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.
AFAD'DAN LİBYA'YA YARDIM
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de Libya'nın Beydağ, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmesi ve Libya hükümeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine yardım gönderilecek. Libya'ya 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ile jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesi gönderileceği belirtildi.