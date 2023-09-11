11 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Libya'da sel felaketi! "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp"

Libya'da sel felaketi! "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp"

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 11.09.2023 22:07
Son dakika haberleri... Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanı" Ebu Zeribe: "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp" açıklamasında bulundu. Öte yandan Kurtarma çalışmalarına katılan 7 askerin ise kayıp olduğu bildirildi. Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı.

Libya'da etkili olan Daniel Fırtınası'nın yol açtığı şiddetli yağışların ardından meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1500'ye yükseldi.

Yunanistan'da 15 kişinin ölümüne yol açan Daniel Fırtınası, hafta sonu Libya'da etkili olmaya başladı. Olağan üstü hal ilan edilen Derna, Bingazi, Sousse ve Al-Marj bölgesinde fırtınanın yol açtığı şiddetli yağışlar sel felaketine yol açtı.

Libya'nın doğusundaki "hükümetin İçişleri Bakanı" Ebu Zeribe: "Yağışlarda 1500'den fazla kişi öldü, 7 bin kişi kayıp" açıklamasında bulundu. Öte yandan Kurtarma çalışmalarına katılan 7 askerin ise kayıp olduğu bildirildi. Sel bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, okul ve iş yerleri ile 4 büyük petrol limanı da kapatıldı.

Fırtınanın bugün itibarıyla Mısır'da da etkili olması bekleniyor.

AFAD'DAN LİBYA'YA YARDIM
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de Libya'nın Beydağ, Şehhat, Derna, Bingazi, Al Marj ve Sousse şehirlerinde yaşanan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları meydana gelmesi ve Libya hükümeti tarafından yapılan uluslararası yardım çağrısı üzerine yardım gönderilecek. Libya'ya 150 su üstü ve su altı arama kurtarma personeli, çadır ve çadır içi malzeme, 2 kurtarma aracı, 4 bot ile jeneratörden oluşan ihtiyaç malzemesi gönderileceği belirtildi.

Fırtınası’nın vurduğu Libya’da can kaybı artıyor!
Fırtınası'nın vurduğu Libya'da can kaybı artıyor!
11 Eylül’ün 22. yılı
11 Eylül'ün 22. yılı
İtalya Çin projesinden neden çekiliyor?
İtalya Çin projesinden neden çekiliyor?
İşte Marakeş’te son durum
İşte Marakeş'te son durum
A Haber Fas’ta depremin merkez üssünde
A Haber Fas'ta depremin merkez üssünde
A Haber depremin merkez üssünde
A Haber depremin merkez üssünde
Paşinyan’a Karabağ uyarısı!
Paşinyan'a Karabağ uyarısı!
11 Eylül Saldırısı ne zaman gerçekleşti?
11 Eylül Saldırısı ne zaman gerçekleşti?
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem
Türkiye’den Fas’a taziye ve destek mesajları
Türkiye'den Fas'a taziye ve destek mesajları
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem!
Fas'ta 7 büyüklüğünde deprem!
Fransa’da polis aracının çarptığı türk öldü
Fransa'da polis aracının çarptığı türk öldü
Daha Fazla Video Göster