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14.03.2020

Kuveyt'te ezana korona değişimi! Böyle okundu | Video

Dünyada 5 binin üzerinde can alan koronavirüs yayılmaya devam ediyor. Virüsün önüne geçmek için ülkeler çeşitli önlemler aldı. Daha önce halkına koronavirüs nedeniyle "zaruret dışında dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmaları" çağrısında bulunan Kuveyt hükümeti camileri geçici olarak kapattı, ezan da değiştirildi.

Kuveyt İslam İşleri Bakanlığı, ülkede toplu namazların iptal edildiğini açıkladı. Kuveyt'teki camiler geçici olarak kapatıldı. 200 kişinin koronavirüsten etkilendiği ülkede, ezan da değiştirildi.

Ezanda, 'hayya alas-salah' (haydi namaza) bölümü 'al-salatu fi buyutikum' (namazı evinizde kılın) olarak değiştirildi.

Ezanın bitiminde ise müezzinin ağladığı duyuldu.

Bakanlık, bu değişikliğin bir sonraki duyuruya kadar devam edeceğini duyurdu.

Kuveyt ve Katar, İtalya ve İrandaki vatandaşlarını tahliye edecek KUVEYT VE KATAR, İTALYA VE İRAN'DAKİ VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDECEK

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