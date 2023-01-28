Kudüs'te sinagoga silahlı saldırı: En az 7 ölü

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Polisin olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiği kaydedildi. Dışişleri Bakanlığı saldıyıra ilişkin, "Kudüs’te 27 Ocak akşamı bir sinagoga düzenlenen ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınıyoruz." açıklamasında bulundu

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