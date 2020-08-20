Virüsün etkisi zayıflıyor mu? Flaş açıklama

Almanya'da bir viroloji profesörü, yeni tip koronavirüsün etkisinin azalmaya başladığını ileri sürdü. Yapılan araştırmalar, virüsün zamanla yalnızca nezle etkisi yapabileceğini gösteriyor. İşte detaylar...

Kovid-19 etkisini yitiriyor mu?

Almanya'da Essen Üniversitesi Viroloji Kliniği Başkanı Prof. Ulf Dittmer dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Alman Profesör Dittmer, koronavirüsün zayıflama sürecine girdiğini söyledi.

Dittmer, "Virüsün zayıflamaya başladığı yönünde gerçekten belirtiler var. Virüs süreç içinde değişime uğrayarak, bir süre sonra sadece soğuk algınlığı veya nezle etkisi yapacak." ifadelerini kullandı.

Alman bilim insanları, ikinci dalganın yaşandığı birçok ülkede ölüm vakalarının önemli ölçüde azaldığına dikkat çekiyor.

Diğer yandan yapılan çalışmalara göre, korona hastalarının belirtilerinde tat alma veya koku alma bozukluklarına daha sık rastlanıyor.

Bu belirtilerin bile hastalığın seyrinin zayıflamasıyla ilişkili olduğu yorumları yapılıyor.