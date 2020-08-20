20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Etkisi zayıflıyor mu? Almanya'dan umutlandıran haber

Koronavirüs mutasyona mı uğradı? Etkisi zayıflıyor mu? Almanya'dan umutlandıran haber

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2020 21:02
Güncelleme:20.08.2020 21:02
Almanya'da bir viroloji profesörü, yeni tip koronavirüsün etkisinin azalmaya başladığını ileri sürdü. Yapılan araştırmalar, virüsün zamanla yalnızca nezle etkisi yapabileceğini gösteriyor. İşte detaylar...

Kovid-19 etkisini yitiriyor mu?

Almanya'da Essen Üniversitesi Viroloji Kliniği Başkanı Prof. Ulf Dittmer dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Alman Profesör Dittmer, koronavirüsün zayıflama sürecine girdiğini söyledi.

Dittmer, "Virüsün zayıflamaya başladığı yönünde gerçekten belirtiler var. Virüs süreç içinde değişime uğrayarak, bir süre sonra sadece soğuk algınlığı veya nezle etkisi yapacak." ifadelerini kullandı.

Alman bilim insanları, ikinci dalganın yaşandığı birçok ülkede ölüm vakalarının önemli ölçüde azaldığına dikkat çekiyor.

Diğer yandan yapılan çalışmalara göre, korona hastalarının belirtilerinde tat alma veya koku alma bozukluklarına daha sık rastlanıyor.

Bu belirtilerin bile hastalığın seyrinin zayıflamasıyla ilişkili olduğu yorumları yapılıyor.

Virüsün etkisi zayıflıyor mu? Flaş açıklama
Virüsün etkisi zayıflıyor mu? Flaş açıklama
Korona kavgası! Kanlar içinde yerde...
"Korona" kavgası! Kanlar içinde yerde...
Oxford'un korona aşısı o ülkede bedava dağıtılacak
Oxford'un korona aşısı o ülkede bedava dağıtılacak
ABD'li komutandan Biden'e tepki
ABD'li komutandan Biden'e tepki
Genevieve Kasırgası can aldı!
Genevieve Kasırgası can aldı!
Köpeğin tasmasına takılan kadın...
Köpeğin tasmasına takılan kadın...
Akılalmaz ölüm!
Akılalmaz ölüm!
Uçan inek böyle görüntülendi
Uçan inek böyle görüntülendi
Mali'de Cumhurbaşkanı Keita alıkonuldu!
Mali'de Cumhurbaşkanı Keita alıkonuldu!
Almanya'da Türk gencine polis şiddeti
Almanya'da Türk gencine polis şiddeti
Suriye'de 2 Rus uçağı düşürüldü
Suriye'de 2 Rus uçağı düşürüldü
Suriye'de Rus askeri konvoyuna saldırı!
Suriye'de Rus askeri konvoyuna saldırı!
Daha Fazla Video Göster