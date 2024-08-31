31 Ağustos 2024, Cumartesi
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Katil ordusu hasta yakınlarını hedef aldı! 3 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail Gazze Şeridi’nde 7 Ekim’den bu yana kanlı saldırılar düzenliyor. Gazze Şeridi’nde 40 bin 691 Filistinliyi katleden İsrail güçleri saldırılarına ara vermeden devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Al Ahli Arab (Baptist) Hastanesi’nin yakınlarına düzenlediği saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları İsrail savaş uçaklarının hastanenin çevresini hedef aldığını ve acil yardım ve kurtarma ekiplerinin hala ölü ve yaralıları almak için çalıştığını aktardı.