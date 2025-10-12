12 Ekim 2025, Pazar

Haberler Dünya Videoları Katil İsrail Gazze'den çekildi! Büyük yıkımın boyutu ortaya çıktı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 12.10.2025 21:07
Katil İsrail'in, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de uyguladığı soykırım, 9 Ekim'de imzalanan ateşkesin ardından bölgeden çekilmeye başlamasıyla sona erdi. Siyonist rejimin bölgede gerçekleştirdiği insanlık dışı saldırılar sonucu on binlerce masum Gazzeli katledilmiş, milyonlarca insan ise zorunlu göçe maruz kalmıştı. Bölgeyi bombalayarak yaşanmaz hale getirmeyi hedefleyen katil İsrail'in, anlaşma sonrası bölgeden çekilmesinin ardından geride bıraktığı yıkım görüntülendi. İşte yürekleri dağlayan o görüntüler.
