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Kassam Tugayları ile tünel röportajı!

Kassam Tugayları ile tünel röportajı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.05.2025 15:01
İsrail'in yıkıcı bombardımanına rağmen, Kassam mücahitleri enkazın içinden direnişe devam ediyor. İsrail’in Kassam savaşçılarının tünelleri yalnızca saklanmak için kullandığını iddiasına mücahitler, “Bu iddiayı reddediyoruz; bölgede yalnızca kısa süre kalıp uygun hedefi bekliyoruz. Düşman korkaktır, saldırıp güvenle geri dönüyoruz.” cevabı verdi.
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