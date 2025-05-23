Kassam Tugayları ile tünel röportajı!

İsrail'in yıkıcı bombardımanına rağmen, Kassam mücahitleri enkazın içinden direnişe devam ediyor. İsrail’in Kassam savaşçılarının tünelleri yalnızca saklanmak için kullandığını iddiasına mücahitler, “Bu iddiayı reddediyoruz; bölgede yalnızca kısa süre kalıp uygun hedefi bekliyoruz. Düşman korkaktır, saldırıp güvenle geri dönüyoruz.” cevabı verdi.

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