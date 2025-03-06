Kanada’daki bazı kahve dükkanları menülerindeki “Americano” içeceğini “Canadiano” ismi ile değiştirmeye başladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Kanadalılar, bazı kahve dükkanlarında menülerindeki “Americano” içeceğini “Canadiano” ismi ile değiştirmeye başladı. Kanada'nın Toronto kentinde bir kahveci, menüdeki Americano yazısının yanına "Canadiano" yazısı ve 51. eyaleti reddeden sembol astı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN