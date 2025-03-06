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Kanada’daki bazı kahve dükkanları menülerindeki Americano içeceğini Canadiano ismi ile değiştirmeye başladı

Kanada’daki bazı kahve dükkanları menülerindeki “Americano” içeceğini “Canadiano” ismi ile değiştirmeye başladı

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.03.2025 13:12
Güncelleme:06.03.2025 13:13
ABD Başkanı Donald Trump'ın Kanada hakkındaki açıklamalarına tepki gösteren Kanadalılar, bazı kahve dükkanlarında menülerindeki “Americano” içeceğini “Canadiano” ismi ile değiştirmeye başladı. Kanada'nın Toronto kentinde bir kahveci, menüdeki Americano yazısının yanına "Canadiano" yazısı ve 51. eyaleti reddeden sembol astı.
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Kanada’daki bazı kahve dükkanları menülerindeki Americano içeceğini Canadiano ismi ile değiştirmeye başladı
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