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Kanada sorusu Trump’ı kızdırdı! ABD ile Kanada arasında tarife gerilimi

Kanada sorusu Trump'ı kızdırdı! ABD ile Kanada arasında tarife gerilimi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.02.2025 19:38
Beyaz Saray’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin Kanada ile ilgili sorusuna sert tepki gösterdi. Trump, "Bu kadar yeter" diyerek soruyu yanıtsız bıraktı. Öte yandan, Salı günü itibarıyla ABD’nin Kanada’ya ek gümrük vergileri uygulamaya başlayacağı belirtilirken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Sert yanıt vereceğiz” açıklamasında bulundu.
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Kanada sorusu Trump’ı kızdırdı! ABD ile Kanada arasında tarife gerilimi
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