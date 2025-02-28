Kanada sorusu Trump’ı kızdırdı! ABD ile Kanada arasında tarife gerilimi

Beyaz Saray’da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile ortak basın toplantısı düzenleyen ABD Başkanı Donald Trump, bir gazetecinin Kanada ile ilgili sorusuna sert tepki gösterdi. Trump, "Bu kadar yeter" diyerek soruyu yanıtsız bıraktı. Öte yandan, Salı günü itibarıyla ABD’nin Kanada’ya ek gümrük vergileri uygulamaya başlayacağı belirtilirken, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, “Sert yanıt vereceğiz” açıklamasında bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN