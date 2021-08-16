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Kabil'de uçuş sırasında üç kişi tutundukları uçaktan düştü

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Giriş: 16.08.2021 12:40
Kabil Havalimanı yakınında yaşayanlar, uçağa tutunanların uçuş esnasında düştüğünü söyledi. Yaşananlarla ilgili görüntüler, sosyal medyaya yansıdı.

Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'e girerek Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kontrolü ele alması, Taliban yönetimi karşıtları tarafından endişeyle karşılandı.

Binlerce Afgan, ülkeyi terk etmek için Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na akın etti. Gece saatlerinde havalimanı pistinde yoğun kalabalık olduğu görüldü.

KABİL'DE UÇAKTAN DÜŞTÜLER
Ülkeden ayrılma umuduyla bekleyişlerini sürdürenler havalimanında yoğunluk oluştururken, trajik görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Kabil Havalimanı yakınlarında, bir uçağa tutunan üç kişinin düştüğü görüntüler kaydedildi. Havalimanı yakınında yaşayanlar, söz konusu insanların evlerin çatılarına düştüğünü söyledi.

"YÜKSEK VE ÜRKÜTÜCÜ BİR SES"
Bölge halkı, olayın yaşandığı alanda toplandı. Sakinlerinden biri yaşananları doğrularken, "Bu insanların düşüşü yüksek ve ürkütücü bir ses çıkardı." ifadesini kullandı.

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