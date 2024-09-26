26 Eylül 2024, Perşembe
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Joe Biden'dan Rusya'ya 'Ukrayna' göndermesi: Galip gelemezsiniz
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmesinde, Kiev'e verdikleri desteği sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Ukrayna ile bugün de yarın da yan yana duracağız. Bu savaşta Rusya galip gelemeyecek, Ukrayna galip gelecek." dedi.