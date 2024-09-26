26 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Joe Biden'dan Rusya'ya 'Ukrayna' göndermesi: Galip gelemezsiniz

Joe Biden'dan Rusya'ya 'Ukrayna' göndermesi: Galip gelemezsiniz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.09.2024 23:34
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile görüşmesinde, Kiev'e verdikleri desteği sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, "Ukrayna ile bugün de yarın da yan yana duracağız. Bu savaşta Rusya galip gelemeyecek, Ukrayna galip gelecek." dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Joe Biden’dan Rusya’ya ’Ukrayna’ göndermesi!
Joe Biden'dan Rusya'ya 'Ukrayna' göndermesi!
İsrail yine Beyrut’u vurdu! Ateşkes görüşmeleri çıkmazda
İsrail yine Beyrut’u vurdu! Ateşkes görüşmeleri çıkmazda
Katil İsrail ordusu Gazze’de sivillerin sığındığı okulu vurdu!
Katil İsrail ordusu Gazze'de sivillerin sığındığı okulu vurdu!
Mahmud Abbas’tan BM’de: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır!
Mahmud Abbas'tan BM'de: Mescid-i Aksa Müslümanlarındır!
37 mahkum yanlışlıkla tahliye edildi!
37 mahkum yanlışlıkla tahliye edildi!
Rusya nükleer doktrinini revize etti
Rusya nükleer doktrinini revize etti
Rum kesimine yüzlerce asker konuşlanıyor
Rum kesimine yüzlerce asker konuşlanıyor
Kassam katil sürüsünü böyle yok etti
Kassam katil sürüsünü böyle yok etti
Düşmanına havadan bomba yerine su bıraktı
Düşmanına havadan bomba yerine su bıraktı
Başkan Türkevi’nden ayrıldı!
Başkan Türkevi’nden ayrıldı!
Başkan Erdoğan, Umaro Sissoco Embalo ile görüştü!
Başkan Erdoğan, Umaro Sissoco Embalo ile görüştü!
Başkan Erdoğan New York’tan ayrıldı!
Başkan Erdoğan New York’tan ayrıldı!
Daha Fazla Video Göster