Japonya'da 7,6'lık deprem! Tsunami alarmı devam ediyor mu?

Japonya yeni yılın ilk gününde depremlerle sarsıldı. Japonya'da 7,6'lık depremde 50'den fazla bina kısmen veya tamamen yıkıldı. Çok sayıda bina alevlere teslim oldu. En az 24 kişi öldü. Tsunami uyarısı kaldırılırken yetkililer 7,6'lık sarsıntının ardından "Büyük bir sarsıntıya daha hazırlık olun" çağrısı yaptı. Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, Noto Yarımadası'ndaki Wajima kentinde çıkan yangında yakın çevredeki 200'e yakın yapının hasar gördüğü bildirildi. Peki Japonya'da tsunami alarmı devam ediyor mu? Gelişmeleri Japonya'da yaşayan Meiji Üniversitesi Öğretim Üyesi Elif Sercan Nurcan değerlendirdi.

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