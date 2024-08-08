Japonya'da 7,1'lik deprem sonrası tsunami! 1 metreye varan tsunami dalgaları Miyazaki kentine ulaştı

Japonya'da bir kez daha deprem oldu. Bu kez sarsıntının şiddeti 7,1 olarak ölçüldü. Depremin ardından tsunami ülkenin güneyindeki bazı noktaları vurdu. 1 metreye varan tsunami dalgaları Miyazaki kentine ulaştı.

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