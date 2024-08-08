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Japonya'da 7,1'lik deprem sonrası tsunami! 1 metreye varan tsunami dalgaları Miyazaki kentine ulaştı

Japonya'da 7,1'lik deprem sonrası tsunami! 1 metreye varan tsunami dalgaları Miyazaki kentine ulaştı

Tülay Ayçiçek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.08.2024 11:38
Japonya'da bir kez daha deprem oldu. Bu kez sarsıntının şiddeti 7,1 olarak ölçüldü. Depremin ardından tsunami ülkenin güneyindeki bazı noktaları vurdu. 1 metreye varan tsunami dalgaları Miyazaki kentine ulaştı.
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Japonya’da 7,1’lik deprem sonrası tsunami!
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