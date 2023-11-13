İyad Banat isimli Filistinliye İsrail askerlerinden görülmemiş şiddet! Bu görüntülere yürek dayanmaz

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının yanında Batı Şeria'daki Filistinlilere yönelik alçakça baskı ve zulüm politikası devam ediyor. Bu kez eli kanlı İsrail güçleri El-Halil kentindeki İyad Banat isimli bir Filistinlinin evine baskın yaptı. Ailesi önünde dövülen Banat’a uygulanan şiddet İsrail’in acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Terör devleti İsrail'in barbar askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde sosyal medya platformunda canlı yayın yaptığı sırada Filistinli aktivist İyad Banat'ı darbederek gözaltına aldı.

Banat, sosyal medya platformu üzerinden canlı yayın yaptığı sırada evine zorla giren İsrail askerleri, ailesinin önünde tekme ve silah dipçikleriyle Banat'ı darbetti.

Sosyal medya canlı yayınında anbean gerçekleşen olay sırasında Banat'ın çocukları askerlere babalarını dövmemeleri için yalvardı.

Videoda İsrail askerlerinin ağlayan çocuklara bağırarak silahını doğrulttuğu görüldü.

Bu görüntüler masum Filistinlilerin yaşam güvencesinin olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.