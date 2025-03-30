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İtalya’nın 2 bin 800 yıllık şehri Napoli! Napoli pizzasının sırrı ne?

İtalya’nın 2 bin 800 yıllık şehri Napoli! Napoli pizzasının sırrı ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.03.2025 12:58
2.800 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan ve her sokağın bambaşka dünyaya açıldığı İtalya'nın Napoli şehri Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri. Napoli ayrıca İtalya'nın en meşhur lezzeti pizzanın da ana vatanı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da Napoli sokaklarına çıktı ve şehri bizler için gezdi.
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İtalya’nın 2 bin 800 yıllık şehri Napoli! Napoli pizzasının sırrı ne?
İtalya’nın 2 bin 800 yıllık şehri Napoli
İtalya’nın 2 bin 800 yıllık şehri Napoli
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