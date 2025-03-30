30 Mart 2025, Pazar
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İtalya’nın 2 bin 800 yıllık şehri Napoli! Napoli pizzasının sırrı ne?
2.800 yıllık tarihi bir geçmişe sahip olan ve her sokağın bambaşka dünyaya açıldığı İtalya'nın Napoli şehri Avrupa'nın en eski şehirlerinden biri. Napoli ayrıca İtalya'nın en meşhur lezzeti pizzanın da ana vatanı. A Haber muhabiri Dündar Keşaplı da Napoli sokaklarına çıktı ve şehri bizler için gezdi.