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İtalyan televizyonunda Biden'ın taklidi yapıldı! Gülme krizi garantili

ahaber.com.tr
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Giriş: 26.02.2024 10:12
Güncelleme:26.02.2024 10:13
Son dönemde yaşadığı kafa karışıklıklarıyla gündeme gelen ABD Başkanı Biden, İtalya'da alaya alındı. Biden rolüne bürünen kişi, konuşma yapmak üzere kameraların karşısına geçerken, "Burası mı?" diye sordu. Taklit sırasında eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçov'u İsrail Cumhurbaşkanı olarak dile getiren Biden, düzeltme yaparken bu kez de efsane basketbolcu Michael Jordan'ın ismini andı.
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