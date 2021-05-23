23 Mayıs 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları İtalya'da teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı | Çok sayıda ölü var

İtalya'da teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı | Çok sayıda ölü var

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.05.2021 16:53
Güncelleme:23.05.2021 16:55
İtalya'da teleferik kazası meydana geldi. Teleferiğin metrelerce yükseklikten düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | İtalya'nın kuzeyinde yer alan ve ülkenin en büyük ikinci golü olan Maggiore Gölü yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.

EN AZ 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir teleferiğin metrelerce yükseklikten aşağı düşmesi sonucu gelen ilk bilgilere göre en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

İtalyan kaynaklar, kazanın Piedmon'daki tatil kasabası Stresa'dan yolcu taşıyan bir serviste meydana geldiğini bildirdi.

2 çocuğun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, ormanlık alandaki arama kurtarma faaliyetlerine helikopterle de destek veriliyor.

DENİZ SEVİYESİNDEN 1491 METRE YÜKSEKTE

Söz konusu teleferik hattının deniz seviyesinden 1491 metre yükseklikle olduğu, taşıma işleminin 20 dakika sürdüğü belirtiliyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Doğu Kudüs’te İsrail terörü!
Doğu Kudüs’te İsrail terörü!
Polonya'da gündem Türk SİHA'ları
Polonya'da gündem Türk SİHA'ları
Eurovision'da uyuşturucu skandalı!
Eurovision'da uyuşturucu skandalı!
Filistin’e destek veren ünlü isimler hedefte
Filistin’e destek veren ünlü isimler hedefte
Dünyanın yeni krizi: Göç sorunu
Dünyanın yeni krizi: Göç sorunu
Rusya'da askeri tatbikat faciası
Rusya'da askeri tatbikat faciası
21. yüzyılın kronik hastalığı
21. yüzyılın kronik hastalığı
Dev ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Dev ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Rusya gizemli üssün kapılarını açtı
Rusya gizemli üssün kapılarını açtı
Kırmızı ışık dehşeti! Yayaların arasına daldı
Kırmızı ışık dehşeti! Yayaların arasına daldı
Bahçesini mezarlığa çevirdi! Dehşete düşüren olay
Bahçesini mezarlığa çevirdi! Dehşete düşüren olay
Daha Fazla Video Göster