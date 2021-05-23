İtalya'da teleferik metrelerce yükseklikten yere çakıldı | Çok sayıda ölü var

İtalya'da teleferik kazası meydana geldi. Teleferiğin metrelerce yükseklikten düşmesi sonucu çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları A Haber muhabiri Dündar Keşaplı canlı yayında aktardı.

SON DAKİKA HABERİ | İtalya'nın kuzeyinde yer alan ve ülkenin en büyük ikinci golü olan Maggiore Gölü yakınlarında korkunç bir kaza meydana geldi.

EN AZ 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bir teleferiğin metrelerce yükseklikten aşağı düşmesi sonucu gelen ilk bilgilere göre en az 9 kişi yaşamını yitirdi.

İtalyan kaynaklar, kazanın Piedmon'daki tatil kasabası Stresa'dan yolcu taşıyan bir serviste meydana geldiğini bildirdi.

2 çocuğun yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı belirtilirken, ormanlık alandaki arama kurtarma faaliyetlerine helikopterle de destek veriliyor.

DENİZ SEVİYESİNDEN 1491 METRE YÜKSEKTE

Söz konusu teleferik hattının deniz seviyesinden 1491 metre yükseklikle olduğu, taşıma işleminin 20 dakika sürdüğü belirtiliyor.