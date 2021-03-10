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İsrail'den Mescid-i Aksa imamının evine baskın! Gözaltına alınan Şeyh İkrime Sabri serbest bırakıldı

A Haber
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Giriş: 10.03.2021 19:30
Güncelleme:10.03.2021 23:21
İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenledi. Şeyh Sabri "kanuni emre muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı. Kısa süre sonra da serbest bırakıldı.

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi gözaltına aldı.

Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evine sabah saatlerinde İsrail polisi tarafından baskın düzenlendi.

Polisler Şeyh Sabri'yi ilerlemiş yaşını umursamadan Batı Kudüs'teki gözaltı merkezine götürdü.

Şeyh İkrime Sabri, Miraç Kandili münasebetiyle Filistinlilere Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmıştı.

Daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınan Şeyh Sabri aralık ayında Türkiye'yi ziyaret etmiş, Ayasofya Camii'nde cuma namazı kıldırmıştı.

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