İsrail, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Yemen’in başkenti Sana’ya hava saldırısı gerçekleştirdi. Sana şehri ve çevresindeki çeşitli bölgelerden dumanlar yükseldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri’ne ait birçok hava aracımız ve savaş uçağımız, askeri istihbaratımızın yönlendirmesiyle Sana’da Husilere ait güvenlik ve istihbarat altyapısını hedef almıştır. Saldırıda, Husi komutanlığına ait bir karargah, Husi güvenlik ve istihbarat aygıtlarına ait yerleşkeler, Husilerin askeri propaganda oluşumuna ait bir karargah ve askeri unsurların tespit edildiği kamplar vurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

