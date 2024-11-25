25 Kasım 2024, Pazartesi
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı! ABD medyası: Savaşın bitirilmesine yönelik şartlarda uzlaşıldı
ABD medyası, İsrail ile Hizbullah arasındaki savaşın bitirilmesine yönelik şartlarda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anadolu Ajansı muhabiri Faruk Hanedar son gelişmeleri Lübnan’dan aktardı. Hanedar açıklamalarında dün akşam saatlerinde Netanyahu’nun ateşkes anlaşması taslağı üzerinde bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu duruma bir yeşil ışık yaktığını ifade etti. İşte tüm detaylar…