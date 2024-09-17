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İsrail nesilleri yok ediyor! Yaşı dolmamış bebekler katledildi

İsrail nesilleri yok ediyor! Yaşı dolmamış bebekler katledildi

İslim İstanbullu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.09.2024 11:32
Gazze'de soykırım 1. yılına yaklaşıyor. Hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı liste ise katliamı bir kez daha gözler önüne serdi. Listeye göre 0-1 yaş arası 700 bebek İsrail tarafından katledildi. Detayları Tel Aviv’de bulunan A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.
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