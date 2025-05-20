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İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.05.2025 23:26
İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları devam ediyor. İsrail ordusu, Han Yunus’un doğusunda 3 binayı bombaladı. İsrail’in hava saldırısı çevredekiler tarafından anbean kayıt altına alındı. Yerel kaynaklar, saldırı öncesi İsrail’in bölge sakinlerine binaları boşaltması konusunda uyarı verdiği aktardı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.
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İsrail Gazze’ye hava saldırısı düzenledi
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