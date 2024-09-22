İsrail Gazze'deki katliamı duyurmamaya çalışıyor! Siyonist askerler Al Jazeera ofisini kapattı

Gazze'de korkunç saldırılarını sürdüren İsrail katliamı Batı Şeria'da da sürdürmeye devam ederken bölgede yayın yapan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna gece saatlerinde baskın düzenledi. Baskına ilişkin Al Jazeera, İsrail'in kanalı 45 günlük kapatma kararını içeren belgenin haber şefine iletildiğini duyurdu. İsrail'in basına yönelik bu baskınına tepkiler gecikmedi. Al Jazeera bu baskın ile İsrail'in Gazze'deki savaşın gerçekliğini görmesini engellemeyi amaçladığını belirtirken Hamas ise sert tepki göstererek İsrail'in ofisi kapatarak gerçekleri gizlemeye çalıştığını duyurdu.

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