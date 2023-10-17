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İsrail Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi’ni vurdu! İşte kan donduran o görüntüler

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Giriş: 17.10.2023 20:59
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’nde bulunan Baptist Hastanesi’ni (Al Ahli Arab Hastanesi) vurdu. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalaması sonucu ölü sayısı 500'e yükseldi

Son dakika haberi... İşgalci İsrail güçleri büyük bir ablukaya aldığı Gazze'de savaş suçu işlemeye devam ederken büyük bir vahşete imza atı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki El-Mamedani Hastanesine saldırısında en az 500 kişi hayatını kaybettiği bildirildi. Can kaybının daha da artması beklenirken Hamas tarafından saldırıya ilişkin açıklamada "Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamı soykırım suçudur" denildi. İşte detaylar...

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İsrail Gazze Şeridi’ndeki Baptist Hastanesi’ni vurdu!
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