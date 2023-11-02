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İsrail Gazze bataklığına gömülüyor! Kassam Tugayları 2 askeri aracı böyle imha etti
Kassam Tugayları, konuya ilişkin Telegram sayfasından açıklama yaptı.
Açıklamada, Gazze'nin kuzeybatısında İsrail'e ait 2 askeri aracın "Yasin-105" tanksavar roketiyle imha edildiği aktarıldı.
İsrail'den konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
SALDIRI GÖRÜNTÜLERİ
İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonları sınırlı şekilde devam ederken, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail güçlerine karşılık vermeyi sürdürüyor.
İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nde İsrail'e ait zırhlı araçların roketle imha edildiği anlara ait görüntüleri yayınladı.
Tugay, Gazze'nin El Zeytun Mahallesi'nin doğusunda İsrail güçlerine ait zırhlı araçları düzenlediği roket saldırısı ile imha etti.
Görüntülerde, tünellerden çıkan İzzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin roketlerle İsrail'e ait zırhlı araçları vurduğu ve zırhlı araçların alev aldığı görüldü.