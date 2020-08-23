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İsrail füze rampaları kurdu! İsrail savaşa mı hazırlanıyor?

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Giriş: 23.08.2020 23:12
Güncelleme:23.08.2020 23:21
İsrail, füze savunma sistemi Demir Kubbe ile ilgili yeni rampaları ülkenin güneyine kurduğu sosyal medyaya düşen görüntülerle ortaya çıktı. Görüntülerin ardından "İsrail savaşa mı hazırlanıyor?" soruları soruldu.

BAE ile yaptığı anlaşmayla dünya kamuoyunun dikkatini çeken İsrail, Gazze'de askeri hareketliliğe devam ediyor. İsrail'in sözde 'aşılamaz' füze savunma sistemi Demir Kubbe ile ilgili yeni rampaları ülkenin güneyine kurduğuna dair videolar ortaya çıktı.

İSRAİL SAVAŞA MI HAZIRLANIYOR?

İsrail ordusuna savaşa uçakları günlerdir düzenli olarak abluka altındaki Gazze'ye bomba yağdırıyor.

İsrail'in bir taraftan 'normalleşme' adı altında Arap ülkeleriyle Filistin'e ihanet anlaşmaları imzalarken diğer taraftan Gazze'de büyük bir savaş hazırlığına kalkıştığına ilişkin görüntülerin ortaya çıkması dikkat çekti.

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