18 Nisan 2024, Perşembe
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İsrail basınından olası misilleme tarihi! 30 Nisan’dan sonra mı vuracak?
İsrail'in İran'a saldırmaya hazırlandığı Orta Doğu'da gergin bekleyiş sürüyor. İsrail basınında kritik bir iddia yer aldı. Jerusalem Post gazetesi, detayları gizli tutulan saldırı için 30 Nisan tarihine işaret etti. Misillemenin, Yahudilerin Hamursuz Bayramı'nın bitiş tarihi 30 Nisan'dan sonra olacağı ileri sürüldü. Haberde, İsrail'in misilleme kapsamında vurabileceği bir dizi potansiyel hedefe de yer verildi.