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İspanya istihbaratında “Pegasus” skandalı! İstihbarat Başkanı görevden alındı

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Giriş: 11.05.2022 16:40
İspanya İstihbarat Merkezi, ayrılıkçı Katalan siyasetçileri, "Pegasus" isimli casus yazılımla dinlediğini duyurmuştu. Siyaseti karıştıran dinleme skandalı sonrası Savunma Bakanı ve İstihbarat Müdürü’ne istifa baskıları vardı. O baskılar sonuç verdi. İstihbarat Başkanı Esteban görevden alındı.
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