11 Mayıs 2022, Çarşamba
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İspanya istihbaratında “Pegasus” skandalı! İstihbarat Başkanı görevden alındı
İspanya İstihbarat Merkezi, ayrılıkçı Katalan siyasetçileri, "Pegasus" isimli casus yazılımla dinlediğini duyurmuştu. Siyaseti karıştıran dinleme skandalı sonrası Savunma Bakanı ve İstihbarat Müdürü’ne istifa baskıları vardı. O baskılar sonuç verdi. İstihbarat Başkanı Esteban görevden alındı.