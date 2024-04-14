İran'da "misilleme" kutlaması! Binlerce kişi sokaklara akın etti | A Haber Tahran'dan aktardı

İsrail devlet televizyonu KANN İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıkladı. İran Devrim Muhafızları Ordusu da İsrail’e onlarca füze ve insansız hava aracıyla operasyon başlattığını duyurdu. Saldırının başladığını haber alan İsrail savaş kabinesi sığınaklara indi. İran devlet ajansı Tahran yönetiminin ilk balistik füze dalgasını başlattığını bildirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından binlerce İran halkı sokaklara çıkarak İran'da "misilleme" kutlaması yaptı. A Haber muhabiri Ekber Karabağ Tahran'dan gelişmeleri aktardı. İşte detaylar...

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