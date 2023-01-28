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Videolar Dünya Videoları İnsanlardan kaçıp ormana yerleşmişti! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

İnsanlardan kaçıp ormana yerleşmişti! Son hali görenleri şaşkına çevirdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.01.2023 18:57
Ruanda'da 1999 yılında dünyaya gelen Zanziman Ellie'nin hikayesi yürek burkuyor. Doğduğunda kafasının beklenenden çok daha küçük olmasına sebep olan mikrosefaliden muzdarip olan Elli, dış görünüşü sebebiyle yaşadığı köyünde zorbalığa uğradı. Yıllarca ormanda yaşayan çocuğun hayatı belgesel olunca dünyanın pek çok yerinden destek aldı. Tekrar topluma dönen genç şimdilerde çok mutlu. İşte 'Dünyada yaşayan Mowgli' olarak bilinen Elli’nin hikayesi...
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