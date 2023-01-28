28 Ocak 2023, Cumartesi
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İnsanlardan kaçıp ormana yerleşmişti! Son hali görenleri şaşkına çevirdi
Ruanda'da 1999 yılında dünyaya gelen Zanziman Ellie'nin hikayesi yürek burkuyor. Doğduğunda kafasının beklenenden çok daha küçük olmasına sebep olan mikrosefaliden muzdarip olan Elli, dış görünüşü sebebiyle yaşadığı köyünde zorbalığa uğradı. Yıllarca ormanda yaşayan çocuğun hayatı belgesel olunca dünyanın pek çok yerinden destek aldı. Tekrar topluma dönen genç şimdilerde çok mutlu. İşte 'Dünyada yaşayan Mowgli' olarak bilinen Elli’nin hikayesi...