İngiltere’yi kızdıracak video

Rusya medyası son zamanlarda savaş gerilimi yaşadığı İngiltere ile ilgili çarpıcı bir nükleer saldırı simülasyonu videosu yayınladı. İngiltere'nin başkenti Londra'ya 750 kilotonluk bir nükleer saldırı düzenlediğinde neler olabileceği canlandırıldı. Peki İngiltere'den nasıl bir tepki var? A Haber muhabiri Alpaslan Düven detayları aktardı.

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