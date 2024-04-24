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İngiltere sığınmacıları Ruanda'ya gönderecek! Plan Avam Kamarası’nda onaylandı

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
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Giriş: 24.04.2024 14:22
İngiltere hükümetinin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı onaylandı. İngiltere Başbakanı Sunak, “10-12 hafta içerisinde Ruanda'ya göndereceğiz” dedi. İngiltere Yüksek Mahkemesi planı yasalara aykırı bulmuştu. Londra'dan son gelişmeleri A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı.
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