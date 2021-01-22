İngilizleri korkutan açıklama: Koronavirüs aşıları tehlikede

İngiltere'de Christoph fırtınası alarmı verilirken, şiddetli fırtına ve sel nedeniyle tehlike altındaki binlerce ev tahliye edildi. Koronavirüs aşılarının güvenliği için ise AstraZeneca tesisi boşaltıldı.

Sokaklar göle döndü. Yollar kapandı. İngiltere'de Christoph fırtınası alarmı verildi.

Şiddetli fırtına ve sel nedeniyle yerleşim yerleri tehlike altında.

Kuzey Galler'da (gelır'da) bulunan bir tesis, içinde bulunan AstraZeneca aşılarının güvenliği nedeniyle boşaltılıyor.

İngiltere'nin Manchester kentinde binlerce ev tahliye edildi.

Ülkenin birçok kentinde de durum aynı. Bölgede kurtarma çalışmaları hızla devam ediyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise hükümetin sel ve salgın gibi çifte krizlere "tamamen hazır" olduğunu ve sel nedeniyle tahliye edilenlerin

Kovid-19'a karşı güvenli tesislere yerleştirileceğini söyledi.

Çevre ajansı, İngiltere genelinde 190'dan fazla sel uyarısı olduğunu ve fırtınanın devam edeceğini belirtti.