İngiliz kraliyet ailesinde Kate Middleton krizi! Galler prensesinin görüntüsü yapay zeka ile mi yapıldı?

Kraliyet ailesinde "Kate Middleton" krizi sürüyor. The Sun gazetesi, bir süredir ortalıkta görünmeyen Galler prensesinin görüntülerini yayınladı. Kate, eşi prens William ile alışverişte görüntülendi. Ancak videonun yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceği, Kate’in hayatta olmadığı iddiaları gündeme geldi. A haber muhabiri Alpaslan düven İngilizlere "Kate Middleton nerede?" diye sordu.

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