20 Mart 2024, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
İngiliz kraliyet ailesinde Kate Middleton krizi! Galler prensesinin görüntüsü yapay zeka ile mi yapıldı?
Kraliyet ailesinde "Kate Middleton" krizi sürüyor. The Sun gazetesi, bir süredir ortalıkta görünmeyen Galler prensesinin görüntülerini yayınladı. Kate, eşi prens William ile alışverişte görüntülendi. Ancak videonun yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceği, Kate’in hayatta olmadığı iddiaları gündeme geldi. A haber muhabiri Alpaslan düven İngilizlere "Kate Middleton nerede?" diye sordu.