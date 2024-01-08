İkiyüzlü Biden'a kilisede 'Gazze' protestosu! Canlı yayında şoka uğradı

İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik zulmü bitmek bilmezken, ABD günden güne teçhizat ve mühimmat desteği ile katliama ortak oldu. Dünya çapından katil İsrail ve destekçisi ABD'ye büyük tepkiler gelmeye devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden kilisede yaptığı konuşma sırasında Filistin destekçileri tarafından protesto edildi. Canlı yayında şoka uğrayan Biden protesto sonrası 'U' dönüşü yaptı.

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