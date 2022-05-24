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Hollanda’daki kira modelinin detayları neler?

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2022 11:11
Fahiş kira artışlarına karşı Hollanda modeli uygulanması gündemde. Peki, Hollanda’daki modelin detayları neler? A Haber muhabiri Fatih Özyar Amsterdam'dan aktardı.
Hollanda’daki kira modelinin detayları neler?
Hollanda’daki kira modelinin detayları neler?
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