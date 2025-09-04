04 Eylül 2025, Perşembe
"Hind Rajab'ın Sesi" Venedik Film Festivali’nde 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı
"Hind Rajab" adındaki 5 yaşındaki Gazzeli kız tüm dünyanın aklına kazınmıştı. Katil İsrail askerleri, 5 yaşındaki çocuğa 335 kez ateş etmişti. Gazze'de öldürülen Hind Rajab'ın trajik hikayesi beyaz perdeye taşındı. Katliamı anlatan film Venedik Film Festivalinde tam 23 dakika boyunca ayakta alkışlandı.