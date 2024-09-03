Hamas rehinenin Netanyahu’ya mesajını yayınladılar

Kassam Tugayları, 6 rehinenin ölümünden bir kez daha İsrail Başbakanı Netanyahu'yu sorumlu tuttu. Hamas'ın askeri kanadı o rehinelerden birinin, Netanyahu'ya seslendiği videoyu da yayınladı.

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