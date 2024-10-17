17 Ekim 2024, Perşembe
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Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntüsü!
Terör devleti İsrail'in düzenlediği operasyonda şehit edilen Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son görüntüsü ortaya çıktı. İsrail İHA'sı tarafından görüntülenen Sinvar'ın, kolundan yara aldığı, muhtemelen enkazın tozundan korunmak için yüzüne bandana sardığı ve İHA'yı fark ederek bir cisimle uzaklaştırmaya çalıştığı görülüyor.