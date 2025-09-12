12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı
GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı

GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 18:22
Rum basını, İsrail’den alınan Barak MX hava savunma sistemlerinin bir kısmının Limasol Limanı üzerinden Ada’ya getirildiğini yazdı. Savunma Bakanı Palmas, sistemlerin Baf’taki hava üssü ve Mari’deki deniz üssüne konuşlandırılacağını açıklamıştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı
GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı
GKRY’ye İsrail’den Barak MX sevkiyatı
Japonya’da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı!
Japonya'da United Airlines yolcu uçağı acil iniş yaptı!
İsrail’den Rumlara hava savunma sistemi!
İsrail'den Rumlara hava savunma sistemi!
Charlie Kirk’ün katil zanlısı yakalandı
Charlie Kirk'ün katil zanlısı yakalandı
Fransa’da TikTok’a suç duyurusu!
Fransa'da TikTok'a suç duyurusu!
Nepal’deki protestolarda 35 ölü!
Nepal'deki protestolarda 35 ölü!
Bulgar istihbaratı: Türkçe bilen ajan aranıyor
Bulgar istihbaratı: Türkçe bilen ajan aranıyor
Hollywood’dan İsrail tepkisi!
Hollywood'dan İsrail tepkisi!
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Kuzey Kore lideri halefini seçti mi?
Fox News’ta Netanyahu karşıtı reklam!
Fox News'ta Netanyahu karşıtı reklam!
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
ABD kanalında Netanyahu karşıtı reklam!
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı
FBI, Charlie Kirk suikastı şüphelisinin fotoğrafını yayınladı
Daha Fazla Video Göster