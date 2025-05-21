21 Mayıs 2025, Çarşamba
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Gazze'de gidecek güvenli yer yok! Açlık ve susuzluk had safhada
İsrail, Gazze'de 24 saatte 33'ü çocuk, biri hamile kadın olmak üzere 87 Filistinliyi daha katletti. İsral’in yeni saldırıları ile yeni bir göç dalgası başladı. Göç etmek zorunda kalan Filistinliler, İsrail'in yeni tehdidinin ardından harekete geçtiklerini "ancak nereye gideceklerini bilmediklerini" ve "hiçbir bölgenin güvenli olmadığını" ifade etti.