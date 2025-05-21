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Gazze’de gidecek güvenli yer yok! Açlık ve susuzluk had safhada

Gazze'de gidecek güvenli yer yok! Açlık ve susuzluk had safhada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.05.2025 11:09
İsrail, Gazze'de 24 saatte 33'ü çocuk, biri hamile kadın olmak üzere 87 Filistinliyi daha katletti. İsral’in yeni saldırıları ile yeni bir göç dalgası başladı. Göç etmek zorunda kalan Filistinliler, İsrail'in yeni tehdidinin ardından harekete geçtiklerini "ancak nereye gideceklerini bilmediklerini" ve "hiçbir bölgenin güvenli olmadığını" ifade etti.
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Gazze’de gidecek güvenli yer yok! Açlık ve susuzluk had safhada
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