Gazze’de barış gücünün detayları netleşiyor! ABD basını: Trump Türkiye’yi Gazze’de istiyor

Giriş: 04.11.2025 16:36
Gazze'de görev alacak uluslararası istikrar gücünün detayları belli olmaya başladı. ABD'nin Birleşmiş Milletler'e gönderdiği karar tasarısına göre ilk grup ocak ayında Gazze'ye gönderilecek. ABD basını, Donald Trump'ın, Türkiye'nin Gazze'de savaş sonrasında önemli bir rol oynamasını istediğini yazdı. Ayrıntılar Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber canlı yayınında anlattı.
