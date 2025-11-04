04 Kasım 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Gazze'de barış gücünün detayları netleşiyor! ABD basını: Trump Türkiye'yi Gazze'de istiyor
Gazze'de görev alacak uluslararası istikrar gücünün detayları belli olmaya başladı. ABD'nin Birleşmiş Milletler'e gönderdiği karar tasarısına göre ilk grup ocak ayında Gazze'ye gönderilecek. ABD basını, Donald Trump'ın, Türkiye'nin Gazze'de savaş sonrasında önemli bir rol oynamasını istediğini yazdı. Ayrıntılar Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberler Müdürü Turgut Alp Boyraz A Haber canlı yayınında anlattı.